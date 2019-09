Napoli, Llorente: "Voglio la rivincita sul Liverpool"

VERSO NAPOLI-LIVERPOOL

Tra i protagonisti della conferenza stampa della vigilia di Napoli-Liverpool c'era anche Fernando Llorente, attaccante appena arrivato al Napoli che contro i Reds perse la finale dell'ultima Champions League: "Voglio la mia vendetta - ha commentato il basco -, ma è importante che il Napoli dimostri di essere all'altezza di queste squadre". La speranza dei tifosi azzurri è che possa ripetere la cavalcata a sorpresa del Tottenham nella scorsa stagione: "Il Napoli può benissimo farcela, anche se è difficile".

LE PAROLE DI LLORENTE IN CONFERENZA

- Che consiglio daresti ad Ancelotti per battere il Liverpool?

Non penso che abbia bisogno dei miei consigli, lo conosce molto bene e lo ha studiato meglio di tutti noi. Dobbiamo fare una partita perfetta per vincere, giocando un grande calcio e senza fare errori perché i Reds sono fortissimi in ripartenza.

- Cos'ha trovato a Napoli di speciale?

Prima di tutto il calore della gente, è pazzesco e qualcosa di meraviglioso. Non vedo l'ora di fare gol per ricambiare l'affetto.

- Cento giorni dopo la finale persa contro il Liverpool: c'è più rabbia o voglia di vendetta?

Entrambe, è stato molto doloroso perdere quella finale. Voglio la rivincita, ma soprattutto è un'occasione per noi per dimostrare di essere all'altezza del Liverpool.

- Con questa squadra e l'entusiasmo della piazza, si può ripetere quello che ha fatto il Tottenham?

Certo che si può ripetere anche se è molto difficile. Giocheremo partita dopo partita, sarà durissima giocare anche contro le altre due squadre del girone. Basta una partita storta per complicare il girone.

- Possiamo definirti uomo-Champions per la tua esperienza?

Mi piacerebbe aiutare la squadra ogni volta che la squadra ha bisogno di me. Sono appena arrivato, ho tante cose da imparare.

