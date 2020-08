Napoli, è la tua notte: a Barcellona per fare l'impresa

STASERA AL CAMP NOI

Non ci sarà il tifo assordante dei 95 mila tifosi blaugrana sugli spalti. Il Camp Nou desolatamente vuoto causa Covid-19 è sicuramente un punto a favore del Napoli, chiamato stasera all'impresa in casa del Barcellona nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo l'1-1 del San Paolo per accedere alle Final Eight di Lisbona. Alla squadra di Gattuso serve una vittoria ma basta anche un pareggio a patto di segnare almeno due gol. Barcellona-Napoli in esclusiva in chiaro su Canale 5 alle 21 e in diretta streaming su Sportmediaset.it Chi passa affronterà la vincente della doppia sfida tra Bayern-Chelsea (3-0 all'andata).

"Davanti a noi abbiamo l'Everest", ha detto alla vigilia Gattuso, consapevole della difficoltà della partita. Alla larga le 'barzellette' sul Barcellona, che dopo aver perso la Liga andata al Real Madrid vuole salvare la stagione arrivando fino in fondo alla Champions League. Tensioni interne, squadra in calo, uomini contati (Vidal e Busquets squalificati): Ringhio si tappa le orecchie. Basta il nome di Messi per zittire tutti. Sa bene che per spuntarla il suo Napoli dovrà tirare fuori quell'anima che ogni tanto si dimentica di avere, quell'anima che ha permesso agli azzurri di conquistare la Coppa Italia. Il condottiero chiede ai suoi di giocare senza paura una partita che tutti sognano di affrontare. "I giocatori pensino alla gioia di giocare quando erano bambini". La buona notizia per il Napoli è il recupero di Lorenzo Insigne. Ma niente rischi. Sarà il capitano a decidere se è pronto o meno alla battaglia. Meglio, alla scalata.