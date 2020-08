Napoli, la lista per la Champions League: torna Llorente

LA LISTA UEFA

Il Napoli ha comunicato alla UEFA la lista per la fase finale della Champions League, si riparte dal ritorno degli ottavi contro il Barcellona previsto sabato (diretta su Canale 5 e Sportmediaset.it). A sorpresa Gattuso ha inserito Fernando Llorente, escluso dalla lista per la Serie A nelle ultime settimane. Sono in quattro ad uscire: Malcuit e Ghoulam, ancora in recupero dai rispettivi infortuni, e Younes che ormai è ai margini.

LA LISTA COMPLETA

Portieri: Karnezis, Meret, Ospina

Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Manolas, Maksimovic, Mario Rui

Centrocampisti: Allan, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski

Attaccanti: Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Politano

JUVE: DEMIRAL C'È, KHEDIRA NO

Maurizio Sarri ha diramato l'elenco completo dei giocatori che affronteranno la partita contro il Lione e l'eventuale Final Eight in programma in Portogallo. Presente il difensore turco Demiral, che ha ormai smaltito del tutto il brutto infortunio al ginocchio: escluso dalla lista Uefa invece Sami Khedira, ormai fuori dai progetti bianconeri.

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Demiral.

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Higuain, Bernardeschi.

Vedi anche Champions League Juventus-Lione e Barcellona-Napoli, Champions in chiaro su Canale 5