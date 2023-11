Milan-Psg fa volare Canale 5: record d'ascolti per la Champions su Mediaset  

VINCE ANCHE IL BISCIONE

Oltre 5 milioni gli spettatori medi sintonizzati sulla rete principe del Biscione: vinta la serata. Bene anche lo studio post-partita

Nella grande notte che ha visto il Milan rilanciarsi in Champions League ai danni del Psg, a festeggiare è pure Mediaset. L'azienda di Cologno Monzese, che ha curato la trasmissione dell'attesa partita in chiaro su Canale 5, su Infinity+ e Sportmediaset.it, ha fatto registrare un ascolto notevole: sono stati oltre 5 milioni gli spettatori medi sintonizzati sulla rete regina del Biscione per assistere alla gara della competizione calcistica più importante del continente. Esattamente 5,2 mln, con uno share complessivo che ha toccato quota 25%. Numeri che hanno permesso a Canale 5 di vincere la serata ai danni dei competitor, risultando così la rete più vista della serata nel panorama nazionale.

Restando allo share, si tratta della seconda partita più seguita della fase a gironi dalla stagione 2019/20, dietro solo a Psg-Juventus di un anno fa (2-1 per i francesi al novantesimo, share del 26,9%). Grande successo anche per il post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti Christian Panucci, Sandro Sabatini e Massimo Mauro oltre all'ex fischietto Andrea De Marco: oltre 1,4 milioni gli spettatori che hanno seguito su Canale5 le interviste da San Siro e i contributi dall'Olimpico di Roma per Lazio-Feyenoord (share del 12,9%). Ma non è finita qui: il prossimo 28 novembre, sempre sulla medesima rete (e piattaforme), sarà trasmessa la gara decisiva tra Milan e Borussia Dortmund. Puntuale invece, ogni domenica in seconda serata su Italia 1, l'appuntamento con Pressing per commentare i fatti più caldi della giornata di Serie A in corso con tutti i gol.