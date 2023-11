Verso Milan-Psg, Pioli: "Abbiamo deluso tutti, questa è la gara della svolta"

VERSO MILAN-PSG

Le parole del tecnico rossonero alla vigilia del big match contro il Paris Saint-Germain: "Dobbiamo sfruttare meglio le nostre occasioni"

Il Milan è in piena crisi e in Champions League è già momento praticamente da dentro o fuori. "Contro l'Udinese abbiamo deluso tutti, prima di tutto noi stessi - ha commentato Stefano Pioli alla vigilia del match contro il Psg -. Se i tifosi hanno fischiato è perché abbiamo fatto veramente male". Il Psg di Mbappé arriva a San Siro: "Può essere la partita della svolta, il mio Milan ha voglia di riscatto e qualità per fare una grande partita ma servirà attenzione per tutti i novanta minuti. Dovremo essere bravi a sfruttare le nostre occasioni".

LE PAROLE IN CONFERENZA DI PIOLI

Cosa deve aggiungere il Milan per fare meglio?

Abbiamo deluso tutti, prima di tutto noi stessi. Dobbiamo fare tutto il contrario di quanto fatto nelle ultime partite, ma dobbiamo farlo in campo. La squadra è attenta, volenterosa e con qualità.

Deve essere la gara della svolta?

Sì perché non possiamo più sperare nei risultati delle altre squadre. Sarà una partita difficilissima contro un avversario di altissimo livello, ma ho una squadra forte con le idee giuste per fare una grande prestazione.

Perché il Milan è crollato nell'ultimo mese?

Abbiamo pagato troppo alcuni risultati come contro Juventus e Napoli, poi abbiamo fatto una brutta prova contro l'Udinese.

Cosa vi ha insegnato la partita di Parigi?

Che dobbiamo mantenere un livello di attenzione altissimo in entrambe le fasi di gioco. Il Psg è una squadra che può colpirti in ogni momento, ma che può anche concederti qualcosa. Dobbiamo essere più bravi a sfruttare le nostre occasioni quando arriveranno.

E' una vigilia come le altre dopo la contestazione?

Abbiamo lavorato e ci siamo confrontati. Ho parlato io e i ragazzi si sono parlati tra loro, come è giusto che sia. E' un momento delicato della stagione e lo sappiamo tutti. C'è molta concentrazione e voglia di fare una grande partita.

Ci saranno cambiamenti tattici rispetto all'andata?

Non abbiamo concesso tanti uno contro uno nel primo tempo, quando abbiamo preso gol siamo stati disattenti ma eravamo schierati nella maniera giusta. Dobbiamo fare meglio.

I dettami di gioco del Milan riguardano anche Maignan?

Lui è sempre nel centro del gioco perché avere un portiere che sa fare le scelte giuste a inizio azione è doveroso. Lui ci dà molta sicurezza in questo.

Avete metabolizzato la delusione del campionato?

Il nostro sentimento è quello di rivalsa e rivincita. Abbiamo deluso i tifosi, se ci hanno fischiato è perché abbiamo fatto veramente male. Abbiamo l'occasione per tornare a giocare da Milan.

L'accoglienza a Donnarumma può distrarre i tifosi?

No, faranno di tutto per incitare la squadra al punto in cui dimostreremo di giocare da Milan. Dipende da noi trascinarli e creare un ambiente positivo che dia una marcia in più.

Cosa le hanno detto dalla società?

In questi momenti non sono le parole a fare la differenza ma i comportamenti. Il club mi sta mettendo tutto a disposizione per lavorare al meglio, i risultati negativi sono una mia responsabilità.

Come si colma la differenza con il Psg e in generale con le big negli ultimi anni?

I ragazzi stanno continuando nel processo di crescita e sono i nostri giocatori di talento che possono aiutarci a migliorare in queste partite. Abbiamo giocatori di alto livello che ci devono aiutare tanto.

Pulisic, Chukwueze e Hernandez possono giocare?

Stanno bene e possono giocare. Pulisic partirà da titolare e Chukwueze potrà rimpiazzarlo se sarà necessario.

Con un primo tempo come a Napoli si può battere il Psg?

Giocando novanta minuti come nel primo tempo di Napoli ci sono possibilità.

