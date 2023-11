Donnarumma "uomo senza valori": i tifosi del Milan preparano l'accoglienza per l'ex idolo

VERSO MILAN-PSG

Maglietta speciale per la Curva Sud rossonera, poi banconote false e tanti fischi per il portiere del Psg

Il Milan è alla vigilia della partita più importante dell'anno ospitando a San Siro il Paris Saint-Germain. L'impresa - alias vittoria - è quasi d'obbligo per coltivare le speranze di evitare l'eliminazione ai gironi di Champions League, ma la Curva Sud sta preparando la partita su due fronti distinti e convergenti. Da una parte mostrare tutto il sostegno possibile a una squadra in difficoltà (e fischiata), dall'altra rendere la serata più che complicata a Gianluigi Donnarumma, considerato il "traditore" e sempre accolto poco bene nelle due apparizioni a Milano con la nazionale dai suoi vecchi tifosi.

Nella settimana precedente la sfida proprio la parte più calda dei tifosi del Milan aveva anticipato delle novità in arrivo per il ritorno di Donnarumma a San Siro, per la prima volta da avversario, immortalando una serie di scatoloni contenente del materiale non identificato. Ora però che la partita col Psg è alle porte i dettagli di quella che sarà un'accoglienza importante, infuocata - in senso negativo - stanno uscendo.

Per la Curva Sud del Milan Gigio Donnarumma è un "uomo senza valori" e per questo i membri di questa fazione indosseranno la maglia col numero 71 che nella smorfia napoletana, altro riferimento al portiere, sta a significare proprio questo. Inoltre è previsto un lancio di banconote false riprendendo il concetto di "Dollarumma" già portato avanti nell'estate del trasferimento dal Milan al Psg durante una partita della nazionale under 21. Tutto questo accompagnato dai fischi assordanti.

