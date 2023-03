Milan, Pioli: "Non possiamo gestire il vantaggio, ma abbiamo l'occasione di passare"

VERSO TOTTENHAM-MILAN

Il tecnico rossonero ha parlato alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League

Il Milan di Pioli è atteso, in casa del Tottenham, dalla partita più importante della stagione. Dopo l'1-0 di San Siro, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League i rossoneri si giocano l'accesso tra le migliori otto sfidando la squadra di Conte a Londra, con qualche grattacapo di formazione: "Queste partite non si preparano da sole - ha commentato alla vigilia il tecnico rossonero -. Non ci sarà bisogno di motivare i giocatori perché sappiamo l'importanza dell'impegno che ci permetterebbe di crescere molto in Europa rispetto alla passata stagione".

La versione londinese del Milan dovrà essere completamente diversa da quella vista contro la Fiorentina in campionato: "Non ho dubbi che per determinazione, concentrazione e attenzione la squadra sarà pronta - ha assicurato Pioli -. Abbiamo preparato la partita, conosciamo i nostri avversari e dal punto di vista tattico abbiamo fatto le prove".

Il Tottenham è chiamato alla rimonta in casa: "Gli Spurs sono diversi dalle classiche squadre inglesi. Ha atteggiamenti e numeri diversi tra rendimento in casa e in trasferta, sicuramente me li aspetto più aggressivi e più intensi. Lo sappiamo e li conosciamo, saranno aiutati dal loro pubblico. Noi dovremo avere un approccio intenso e forte alla gara, giocando pallone su pallone perché la strategia si prepara, ma gli episodi fanno la differenza e dovremo fare qualcosa in più per farli girare a nostro favore".

Sul tipo di partita Pioli non si è sbilanciato: "Sicuramente sarà una sfida equilibrata come lo è stata all'andata, anche se abbiamo vinto con merito perché abbiamo giocato un po' meglio del Tottenham. Dovremo fare così anche a Londra, abbiamo un piccolo vantaggio che però non possiamo gestire e dovremo giocare con determinazione e qualità".

La possibilità di tornare tra le migliori otto in Europa è ghiotta: "Stiamo parlando del Milan - ha commentato Pioli -, una squadra abituata a certi palcoscenici e a certi traguardi importanti. Ovviamente l'obiettivo nel tempo è tornare a essere protagonisti in Europa e l'opportunità, difficile, ce l'abbiamo contro il Tottenham".

KRUNIC: "SIAMO PRONTI A TUTTO"

Alla vigilia della sfida del Tottenham Stadium ha parlato anche Rade Krunic, centrocampista polivalente che Pioli dovrebbe schierare sulla trequarti al posto dell'acciaccato Diaz: "Ovviamente partite così ti fanno provare sensazioni diverse, è la Champions, ma le emozioni sono personali e per me resta una gara come l'altre".

Il centrocampista bosniaco ha trovato spazio nelle ultime settimane: "Il Tottenham è una squadra diversa quando gioca in casa rispetto a quando lo fa in trasferta. Ho giocato molte partite contro squadre inglesi, sicuramente hanno un altro ritmo anche se all'andata non si è notato. Noi siamo pronti a tutto per passare il turno".