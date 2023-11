Milan, Pioli: "Serata deludente, sprecata una occasione. Infortuni? Situazione preoccupante"

QUI MILAN

Le parole del tecnico rossonero dopo la sconfitta contro il Dortmund in Champions League: "Loro più bravi e scaltri di noi"

Il Milan ha perso in casa contro il Borussia Dortmund e le speranze di qualificazione agli ottavi di Champions League ora sono ridotte al miracolo. "Abbiamo perso questa partita nei momenti in cui avremmo potuto indirizzare la sfida a nostro favore - ha commentato Pioli a fine partita -, con il rigore sbagliato ma anche col contropiede divorato poco prima del loro secondo gol. L'infortunio di Thiaw ci ha condizionato un po', ma non siamo stati bravi a concretizzare le occasioni che il Borussia ci ha lasciato. Loro sono stati più bravi e scaltri di noi".

Il destino del Milan in Champions non dipenderà solo dai rossoneri ma anche dal Borussia Dortmund già qualificato: "Questa è una serata deludente perché avevamo una grossa opportunità, ma abbiamo il dovere di andare a Newcastle per cercare di vincere. Abbiamo una piccola possibilità e ce la giochiamo". Contro il Dortmund è arrivato l'ennesimo infortunio: "Questa situazione è preoccupante, quando poi arrivano nello stesso reparto è difficile".

Pioli si è poi rivolto ai tifosi: "Hanno il diritto di essere arrabbiati e delusi, noi abbiamo il dovere di fare meglio perché non siamo riusciti a fare quello che dovevamo. Possibilità di passare il turno? Dobbiamo vincere a Newcastle, è tutto quello che possiamo fare".