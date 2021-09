Milan in Champions senza Conti, Castillejo e Pellegri

MILAN

Questi i tre tagli di Pioli per la lista Uefa

Samu Castillejo, Andrea Conti e l'ultimo arrivato Pietro Pellegri non potranno giocare le partite dei gironi di Champions League con la maglia del Milan. Pioli, infatti, li ha tagliati dalla lista Uefa di 25 giocatori che sarà presentate oggi entro la mezzanotte. A rischio taglio c'era anche Kaluku, ma Kessie rientra negli otto giocatori "cresciuti localmente" e quindi ha liberato lo slot per il difensore francese.

Andrea Conti è ai margini del progetto dopo essere rientrato dal prestito al Parma, ma non è riuscito a trovare una squadra in questo mercato e ha anche deciso di non svincolarsi. Anche Castillejo era in uscita, ma potrà giocarsi le sue carte in campionato e Coppa Italia. Pellegri, invece, nuovo arrivato, dovrà pazientare e dimostrare il suo valore prima di sentire la musichetta della Champions in maglia Milan.