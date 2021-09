Milan, gli occhi di Ibra sulla Champions e sul primato di Totti

Zlatan Ibrahimovic torna in Champions, la coppa tanto corteggiata ma mai conquistata. Torna con il Milan, ad Anfield, contro il Liverpool. E anche la sua ultima volta, con il Psg, fu contro una squadra inglese, il Manchester City: era il 6 aprile del 2016, salutò entrando nel tabellino dei marcatori. Fu il suo gol numero 49, suddivisi tra Ajax, Juve, Inter, Barcellona, Milan (nella sua prima apparizione rossonera) e appunto con il Paris. Ora gliene manca uno solo per fare cifra tonda, per toccare quota 50.