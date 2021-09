Milan e Inter, ora il percorso è in salita: si decide tutto con Porto e Sheriff

CHAMPIONS LEAGUE

Si complica la strada per gli ottavi per le due milanesi

La strada verso gli ottavi di Champions League per Milan e Inter è ora assai in salita. A decidere il futuro dei rossoneri e nerazzurri saranno le due prossime sfide contro Porto e Sheriff, rispettivamente. Per continuare a sperare nella qualificazione servirà sicuramente fare il bottino pieno: 6 punti per affrontare le ultime due partite del girone con qualche chance di proseguire il cammino.

I rossoneri sono ancora a 0 punti dopo le sconfitte contro Liverpool e Atletico Madrid e la doppia sfida consecutiva con i lusitani è cruciale. Squadra di Pioli ultima nel girone visto che i portoghesi hanno strappato un pari alla prima giornata alla banda del Cholo Simeone. Servirà sicuramente un'impresa, ma il Milan di ieri sera a San Siro ha dimostrato di giocare bene, prima dell'espulsione di Kessie. Fondamentale battere due volte i portoghesi per continuare a sperare e cercare di ribaltare la situazione.

Discorso simile per l'Inter che si trova con un solo punto con lo Shakhtar di De Zerbi. Davanti il sorprendente Sheriff Tiraspol a punteggio pieno dopo l'impresa di Madrid con il Real. Ora la doppia sfida con i moldavi rappresenta il momento della verità per Simone Inzaghi. Bisogna recuperare assolutamente terreno e sperare magari in un pari tra gli spagnoli e gli ucraini.

Percorsi sicuramente in salita e difficile, ma nulla è ancora compromesso.