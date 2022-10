Messi, like al post di Lautaro. Fan del Barça in rivolta: "Traditore"

LA POLEMICA

La Pulce ha reagito al messaggio Instagram del Toro dopo la bella prova dell'Inter al Camp Nou

© instagram Leo Messi finisce nel mirino dei suoi vecchi tifosi del Barcellona per un like a un post di Lautaro Martinez dopo la splendida prestazione dell'Inter al Camp Nou. "Cuore, personalità, umiltà. #forzainter", il post di stamattina del Toro al quale ha reagito l'amico e compagno di Nazionale. Apriti cielo tra i tifosi del Barcellona, che sui social hanno manifestato tutto il proprio disappunto verso l'ex idolo. "E' solo un traditore senza vergogna" ha accusato un tifoso. "Questo è cosa intendo quando dico che questo ragazzo è un mercenario" gli fa eco un altro.

Un piccolo like scoperchia tutto il malessere di un popolo, quello del Barcellona, che per il secondo anno di fila rischia seriamente di dire addio alla Champions League già nella fase a gironi. Un'eventualità a cui da quelle parti non sono abituati, resa ancora più dolorosa dalla presa di posizione di Messi, ovvero colui che ha portato il Barça alla conquista di 4 Champions (e due triplete) in 10 anni.

Le porte per la Pulce sono sempre aperte, tanto che in Argentina non hanno dubbi sul fatto che la prossima estate Leo farà ritorno in Catalogna. Ma questo piccolo e innocuo gesto non è passato inosservato al mondo culé, visto che Messi ha preferito l'amor proprio e il compagno di Nazionale invece che il club dove è nato e con cui ha vinto tutto.

