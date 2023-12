Napoli, Mazzarri: "Barcellona avversario difficile, sarà sfida affascinante"

NAPOLI

L'allenatore al sito ufficiale del club: "Tutte le squadre qualificate agli ottavi sono forti"

© Getty Images Il Napoli trova il Barcellona negli ottavi di finale, l'urna di Nyon ha decretato una sfida che sarà nel nome di Diego Armando Maradona, grande doppio ex dei due club. "Avevo detto dopo la partita contro Cagliari che tutte le squadre che si sono qualificate per gli ottavi sono forti e quindi ogni accoppiamento sarebbe stato difficile, questo contro il Barcellona lo è in particolar modo - ha dichiarato l'allenatore del Napoli Walter Mazzarri al sito del club -. Per il Napoli sarà una sfida affascinante".

DECO: "SFIDA NEL SEGNO DI MARADONA"

"La storia del numero 10 in queste due squadre è impressionante, una sfida che avrà un sapore particolare. E si sentirà anche il fattore dello stadio Maradona" racconta Deco, ds dei blaugrana, parlando a Mediaset. Il dirigente aggiunge: "Dall'anno scorso il Napoli è tornato ai suoi livelli e dove meritava di essere da tempo. Ha giocatori importanti e abituati a giocare sfide di questo livello. Sarà un confronto difficile"."Saranno partite in cui entrambe le squadre vorranno giocare a calcio, con giocatori creativi. Abbiamo momenti in cui giochiamo molto bene ma abbiamo avuto qualche problema con gli infortuni, con il Napoli sarà importante recuperare tutti i nostri giocatori" ha aggiunto a Sky.