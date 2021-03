Manchester City, rabbia Aguero: "Non mi passano la palla"

LO SFOGO

Duro sfogo del Kun con un membro dello staff. Juventus e Barcellona in pole per l'attaccante in scadenza

Continua il momento d'oro del Manchester City, che ha vinto il 24° match degli ultimi 25 e non prende gol in Champions League da 11 ore e 35 minuti, seconda striscia più lunga della storia. Tra i tanti volti sorridenti, però, non c'è quello di Sergio Aguero. Dopo la vittoria con il Borussia M'Gladbach, il Kun ha sfogato la sua frustrazione con un membro dello staff accusando i compagni di ignorarlo: "Non mi passano la palla". Juve e Barcellona alla finestra. Getty Images

L'attaccante argentino, entrato al 75' e tornato al gol in Premier dopo oltre un anno, si riferiva all'azione avvenuta all'89' quando De Bruyne, dopo aver guidato una veloce ripartenza dei Citizens in campo aperto, ha preferito servire Mahrez in posizione defilata piuttosto che lo stesso Aguero che si era liberato in posizione centrale anticipando il movimento del difensore avversario. Un segnale di nervosismo che non fa altro che alimentare le voci di un suo sempre più probabile addio a fine stagione quando scadrà il suo contratto con gli inglesi.

Gli estimatori, nonostante i recenti infortuni, al Kun non mancano di certo. La Juventus segue con interesse l'evolversi della situazione, così come il Barcellona, che vede nell'argentino un acquisto per rinforzare l'attacco orfano di Suarez e per convincere Messi a rinnovare.