Malore in tribuna, Klopp avverte l'arbitro: Liverpool-Inter interrotta per 4'

La sfida tra Liverpool e Inter, valida per gli ottavi di ritorno di Champions League, è stata interrotta per circa 4' minuti intorno al 25' del primo tempo su richiesta del tecnico dei Reds Jurgen Klopp, che ha richiamato l'attenzione del quarto uomo e dell'arbitro Lahoz. Lo staff medico dei padroni di casa con defibrillatore alla mano si è precipitato sugli spalti per soccorrere uno spettatore colpito da malore. Dalle ultime notizie l'uomo si sarebbe subito ripreso grazie all'intervento tempestivo dei sanitari.

Getty Images