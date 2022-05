Liverpool, Salah cerca la vendetta contro il Real Madrid: "Abbiamo un conto da saldare"

finale champions

L'egiziano non ha ancora digerito la sconfitta nella finale di Champions League del 2018

"Avevamo perso in finale contro il Real Madrid, quindi voglio giocare contro di loro per batterli": Mohammed Salah era stato molto chiaro subito dopo il 3-2 in casa del Villarreal che ha portato il Liverpool all'ultimo atto della Champions League 2022. Ieri i Blancos hanno in qualche modo esaudito i desideri dell'egiziano, che non si è tirato indietro e sui social ha rilanciato la sfida, in cerca di vendetta: "Abbiamo un conto da saldare" si legge nel post su Instagram.

Salah si riferisce al match del 26 giugno 2018 a Kiev quando il Real aveva superato i Reds per 3-1: partita particolarmente amara per l'attaccante, che dopo mezz'ora si era fatto male alla spalla in un contrasto con Sergio Ramos ed era stato costretto a uscire dal campo. In seguito, tutte nella ripresa, le reti di Benzema, Mané e la doppietta di Gareth Bale avevano portato ai Blancos - allora allenati da Zidane - la tredicesima Champions della loro storia.