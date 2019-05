Liverpool, la gioia di Klopp: "Un 4-0 difficile da credere"

07/05/2019

VALVERDE: "BRUTTO KO"

"La strada si è messa in salita per noi dopo i due gol subiti a inizio del secondo tempo in un paio di minuti. Non siamo riusciti a segnare e siamo stati rimontati. Un risultato terribile per noi e i nostri tifosi. Brutto perdere così, ma non posso non fare le congratulazioni al Liverpool. Abbiamo cercato la nostra solita profondità, ma non siamo riusciti a ribattere. Il quarto gol ha chiuso i conti". Così Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, in conferenza stampa, dopo il clamoroso tracollo contro il Liverpool.