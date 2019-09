Liverpool, Klopp avvisa il Napoli: "Abbiamo imparato dall'anno scorso"

CHAMPIONS LEAGUE

Alla vigilia del big match di Champions al San Paolo, Jurgen Klopp avvisa il Napoli. "Abbiamo imparato tanto dalla doppia sfida dell'anno scorso - ha spiegato il tecnico del Liverpool riferendosi alla sconfitta subita per mano di Insigne -. Siamo cresciuti in fase difensiva, nelle gare successive, nel giro di pochi giorni già eravamo migliorati". Poi sugli azzurri: "Sicuramente conosciamo l'avversario. Il Napoli è una squadra testarda, gioca a calcio, penetra tra le linee ma gioca anche in contropiede, mi piace sempre guardarlo. Dovremo difendere bene, ma anche loro".

"Non so cosa accadde qui, ma non ho dubbi sulla qualità dei miei giocatori, ma sono esseri umani e può succedere sempre di tutto - ha proseguito Klopp, parlando ancora del ko della passata stagione col Napoli -. Speriamo di continuare sul livello dell'anno scorso, giocando sempre a calcio e sfruttando le nostre qualità. Vogliamo restare competitivi e migliorarci". Quanto al peso di dover vincere, invece, il tecnico del Liverpool ha le idee chiare: "Nessun peso, non saprei neanche in cosa consiste, sono passati mesi ma ce lo chiedete in tanti. Non so se le squadre cambieranno modo di giocare". Da campione in carica, il Liverpool potrà sfruttare di sicuro anche il fattore psicologico: "I miei giocatori ormai mi conoscono, non mi nascondo. E' stata un'esperienza importante che proveremo a usare nel modo giusto. E' la normalità andare avanti quando hai carattere". "Diventa dura solo se bevi, non torni a casa, lasci la moglie e pensi solo alla vittoria della Champions - ha continuato Klopp -. Non so se Zidane ha risposto così, noi dobbiamo andare avanti e non dimenticare le 3 sconfitte nello scorso girone".

Poi qualche considerazione sul Napoli: "Ha mantenuto la rosa intatta, ha aggiunto giocatori, ha avuto una buona stagione anche se non ha vinto il titolo, ora ha iniziato bene, ha aggiunto Manolas, Di Lorenzo, ma sono già anni che cresce". "Noi siamo gli stessi e pensiamo di migliorare", ha poi aggiunto. La "bestia nera" Insigne sarà di sicuro un osservato speciale: "Ogni volta mi ride in faccia e dopo la gara ancora di più. Stiamo lavorando su come fermarlo, speriamo un giorno di fermarlo".

Infine una battuta sugli spogliatoi del San Paolo appena completati: "Gli spogliatoi sono in ottime condizioni, non c'è differenza con l'anno scorso. Non è stato toccato quello ospite".