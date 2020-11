Liverpool, Klopp vuole il pass per gli ottavi: "Atalanta una minaccia"

VERSO LIVERPOOL-ATALANTA

Il Liverpool aspetta l'Atalanta forte della manita rifilata ai nerazzurri a Bergamo e conscio che con una vittoria staccherebbe il pass per gli ottavi di Champions, ma il tecnico Jurgen Klopp non si fida affatto della banda di Gasperini: "È una vera minaccia, dobbiamo fare molta attenzione - ha detto in conferenza stampa il tedesco, che si è già messo alla spalle la gara di andata - A Bergamo abbiamo abbiamo fatto una prestazione eccezionale, tutto quello che poteva andare bene è andato bene, ma sappiamo che quella partita non ha niente a che vedere con quella di domani, ricominceremo da capo".

E i Reds ricominceranno con il solo obiettivo di conquistare i tre punti e qualificarsi: "Ci risolveremmo qualche problema per le partite successive - le parole di Klopp - ma dobbiamo lavorare tantissimo: l'ultima volta contro di noi non hanno avuto successo, ma è duro e difficile giocare contro di loro".

I nerazzurri arrivano ad Anfield con pochi allenamenti nella gambe e dopo la sosta per le nazionali che ancora una volta sembra aver penalizzato la squadra di Gasperini: "È una situazione normale, è sempre stato così, ha un impatto enorme, se n'è già parlato. Anche noi abbiamo la stessa situazione, non c'è nessun vantaggio per nessuna delle due. Per la prima volta abbiamo giocato domenica, non sabato come l'Atalanta, c'è un giorno di riposo in meno".

Un giorno di riposo in meno, ma un Salah in più. L'egiziano è guarito dal Covid e sarà a disposizione di Klopp: "Si è allenato ieri, sta molto bene. Sugli altri infortunati non ci sono altre notizie. Ci sono alcuni giocatori vicini al rientro, altri no, è inutile parlarne ora, non ne so quasi nulla".

MATIP: "BERGAMO NON CONTA"

In conferenza col suo tecnico anche Joel Matip, che come Klopp non vuole abbassare la guardia: "Rispettiamo tutte le squadre di valore europeo, loro sono molto bravi in attacco. È una partita difficile e tosta, non ha senso fare paragoni con quanto successo in Italia, dobbiamo ripartire dal primo minuto. Noi siamo al nostro livello migliore, ma sarà difficile ugualmente".

