Liverpool, Salah negativo: pronto per tornare contro l'Atalanta

CHAMPIONS LEAGUE

Buone notizie in casa Liverpool, decisamente meno per l'Atalanta: Jurgen Klopp dopo il 3-0 al Leicester ha annunciato la negatività di Salah. "Il tampone di Momo ha dato esito negativo, credo sia tutto a posto. Ora ci sottoporremo anche ai test Uefa ma ho fiducia che anche quelli saranno a posto, intanto può già allenarsi con noi" ha detto il tecnico. L'egiziano si candida per la convocazione nel match di Champions League di mercoledì contro i nerazzurri.

Salah era risultato positivo, seppur asintomatico, lo scorso 13 novembre e aveva saltato già la doppia sfida di qualificazione mondiale dell'Egitto contro il Togo oltre al match di ieri di Premier League.

Per Klopp sarebbe un recupero importante visto sia Keita che Shaqiri, usciti per infortunio contro il Leicester, potrebbero non farcela per l'Atalanta.