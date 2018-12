Liverpool, Klopp sfida il Napoli: "Padroni del nostro destino"

10/12/2018

Jurgen Klopp deve battere il Napoli per proseguire il cammino in Champions e punta sull'effetto Anfield . "Siamo padroni del nostro destino - ha spiegato il manager del Liverpool - ci siamo trovati in un gruppo difficile ma ora dipende da noi. Dobbiamo creare con il nostro gioco e con il clima caloroso le situazioni giuste". Parole al miele per De Laurentiis : "Mi piace molto, è uno che non ha peli sulla lingua e dice sempre quello che pensa".

Klopp, che De Laurentiis ha cercato ai tempi del Borussia Dortmund, frena su un futuro in Italia. "Allenare in Italia in futuro? Mancano ancora 3 anni e mezzo alla fine del mio contratto, magari a quel tempo nessuno mi vorrà più. Detto ciò, sicuramente l'Italia mi piace molto, mi piace il cibo, ma non parlo la vostra lingua - ha spiegato -. E mi piace molto anche il presidente De Laurentiis, uno che non ha peli sulla lingua e dice sempre quello che pensa. Non avevo mai detto a nessuno di quella conversazione. Lui poi ha fatto tutte ottime scelte in questi anni, prima con Benitez, poi con Sarri e ora con il ritorno di Ancelotti. Ma per adesso sono molto contento a Liverpool e non penso al mio futuro".



Klopp potrà contare su Mané e annuncia cambiamenti tattici. "La qualità delle squadre in Champions League è molto alta, noi siamo abituati a difenderci bene, ma contro il Napoli abbiamo trovato una squadra molto forte che ha lottato fino al 90' per vincere e siamo stati puniti. Domani faremo qualche cambiamento tattico e siamo contenti di poterci giocare la qualificazione in casa nostra, cercheremo di creare un clima speciale per tutti i nostri tifosi. Il Napoli meriterebbe il passaggio del turno, noi domani dovremo essere bravi a sfruttare le nostre occasioni. Forse - ha spiegato Klopp - l'unica cosa positiva del sorteggio di questo girone era di poter giocare l'ultima partita in casa. Ora faremo di tutto per provare a passare il turno".