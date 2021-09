Liverpool, Klopp: "Dura contro il Milan. Ibra? Un grande, ma anche Giroud..."

VERSO LIVERPOOL-MILAN

Il tecnico dei Reds: "Stanno facendo bene da tempo: è un girone molto difficile"

Ibra non ci sarà ma questo non cambierà di molto il pensiero di Klopp che quando ancora non si era diffusa la notizia del forfait dello svedese aveva puntualizzato: "Zlatan è un ottimo giocatore, un uomo eccezionale, ma anche Giroud è un grande". Detto questo, se anche il francese, appena guarito dal Covid, non dovesse partire titolare (è in ballottaggio con Rebic), quello che il Liverpool affronterà domani sera ad Anfield resta per il tecnico tedesco un Milan estremamente temibile: "E' una gara "must", da vedere. Il Milan non gioca in Champions da anni ma sta andando bene da un anno e mezzo. Questa stagione è iniziata bene quindi sarà dura per noi: è una bella sfida, ce ne sono diverse in Champions, questa è una di quelle".

Una prima sfida in un girone proibitivo: "È un gruppo difficile" ha proseguito Klopp. "Non credo che nessuno abbia pensato 'che bel gruppo' al momento del sorteggio. È duro, è evidente. Atletico e Porto sono squadre esperte e che giocano sempre in Champions, il Milan ha grande storia. Insomma, un vero gruppo da Champions". Chiaramente, poi, parlando di Milan a Liverpool non si può non tornare alla finale di Istanbul del 2005: "Ricordo il primo tempo a senso unico e i grandi salvataggi di Dudek che hanno tenuto il Liverpool in partita. L'ho vista da appassionato di calcio e non da tifoso del Milan o del Liverpool e dopo il 3-0 sembrava che il Milan ce l'avesse in pugno, invece è diventata una delle gare più sensazionali della storia del calcio, per nostra fortuna".