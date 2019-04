Liverpool, Klopp: "Barça, anche noi vogliamo la finale"

30/04/2019

"Il Barcellona non è solo Messi, ha grande qualità. Sono già campioni. A inizio stagione Messi ha detto che voleva riportare qui la coppa e questa è una dichiarazione pericolosa per noi, ma anche noi vogliamo la finale", aggiunge.



E ancora: "Un pareggio non sarebbe un brutto risultato. In molti sono venuti a Barcellona con un piano in testa e sono stati mandati al tappeto. La Real Sociedad (lo scorso weekend, ndr) ha fatto bene e anche il Levante ha fatto bene (sabato), eppure ha sempre vinto il Barcellona". Sulla lotta in campionato e in Champions League: "Splendido. Sarebbe meglio solo sequalcuno ci dicesse che siamo già campioni. Ci piace questa sitiuazione, ce la siamo creata e ora siamo qui. Però sarebbe un errore imperdonabile sfidare il Barcellona con il 15% della nostra attenzione rivolta al Newcastle. Un buon risultato qui ci consentirebbe di completare l'opera in casa".



"Non potrei essere più elettrizzato all'idea di sfidare il Barcellona. Spero di contagiare i giocatori con il mio entusiasmo", conclude il tecnico tedesco.