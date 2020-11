Liverpool, difesa a pezzi: Klopp perde anche Gomez

INFERMERIA LIVERPOOL

Piove sul bagnato in casa Liverpool, sempre più in emergenza nel reparto difensivo. Come riporta il 'Daily Mail', infatti, i Reds perdono per diverso tempo anche Joe Gomez, che si è procurato un brutto infortunio nel raduno con l'Inghilterra. Lo stop del nazionale inglese va a sommarsi a quelli di Van Djik, Alexander-Arnold e Fabinho, che all'occorrenza può giocare centrale. In quel ruolo rimangono, dunque, i soli Matip e il giovane Rhys Williams. Getty Images

Solo domenica Klopp, spalleggiato dall'amico-rivale Pep Guardiola, si era lamentato per i troppi impegni e per il fatto che la FA avesse deciso di abbandonare le 5 sostituzioni e tornare alla canoniche 3. "Speriamo di poter giocare gli Europei la prossima estate, ma se continuiamo così vediamo quali giocatori possono farne parte" il grido d'allarme dell'allenatore tedesco dopo l'infortunio a un polpaccio che ha messo ko Alexander-Arnold per un mese.

Con Van Dijk fuori per tutta la stagione e Fabinho ancora out per un problema alla coscia, Gomez era diventato il titolare al fianco di Matip e il suo infortunio mette nei guai i Reds. Ora dalle parti di Anfield appare scontato il ritorno sul mercato a gennaio: Kabak dello Schalke 04, pallino anche del Milan, il nome in cima al taccuino. Non è mai bello gioire per le disgrazie altrui, ma senza dubbio questo può rappresentare un buon vantaggio per l'Atalanta, prossima avversaria degli inglesi il 25 novembre.