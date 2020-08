Lione, Depay avvisa la Juve: "Sono pronto, non abbiamo paura"

VERSO JUVE-LIONE

Di nuovo a disposizione dopo aver subito a dicembre un infortunio al legamento crociato, Memphis Depay, attaccante del Lione, lancia la sfida alla Juve in vista del ritorno degli ottavi di Champions League. "Abbiamo una squadra ambiziosa e non abbiamo paura della Juventus - ha detto il francese in un'intervista al sito ufficiale della Uefa - Con le nuove regole chiunque può essere favorito" Sarri si gioca la Juve contro il Lione: giusto così?

"L'andata è stata la prima partita che ho visto (dopo l'infortunio, ndr) e ho visto uno spirito di squadra che mi ha reso molto felice. La Juve non stava giocando bene. Ma adesso dopo molti mesi la situazione è completamente diversa. Loro hanno giocato più partite di noi, quindi adesso molti aspetti sono completamente differenti rispetto al solito. Questo rinvio però mi ha permesso di poter tornare a giocare in Champions. Sono pronto".

JUVE, DEMIRAL IN LISTA CHAMPIONS

Maurizio Sarri ha diramato l'elenco completo dei giocatori che affronteranno la partita contro il Lione e l'eventuale Final Eight in programma in Portogallo. Presente il difensore turco Demiral, che ha ormai smaltito del tutto il brutto infortunio al ginocchio: escluso dalla lista Uefa invece Sami Khedira, ormai fuori dai progetti bianconeri.

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Demiral.

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Higuain, Bernardeschi

