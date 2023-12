Chapions, le rivali delle italiane: Atletico e Barça non fanno paura, il Bayern sì

LE RIVALI DELLE ITALIANE

Sorteggiate le avversarie Champions di Inter, Lazio e Napoli: vediamo da vicino stelle e punti deboli di Atletico, Bayern e Barcellona

Poteva andare peggio. L'urna di Nyon è stata abbastanza benevola con le tre italiane, Inter, Napoli e Lazio, qualificate agli ottavi di finale di Champions League tutte come seconde. I nerazzurri se la giocano alla pari con l'Atletico di Simeone, i campioni d'Italia possono sperare contro un Barcellona attualmente in difficoltà, mentre è andata male alla Lazio che contro il Bayern deve compiere un vero e proprio miracolo.

BAYERN MONACO

IL CAMMINO

Cinque vittorie e un pareggio in Champions. Girone dominato come ai vecchi tempi. Tuchel deve inseguire in Bundesliga (comanda il Bayer Leverkusen) ma in Europa sembra avere la marcia giusta.

LA STELLA

Harry Kane è stato il colpo a effetto dell'ultima campagna acquisti. Alla prima stagione al Bayern, il trentenne inglese è già leader e cannoniere implacabile (4 gol in Champions).

IL PUNTO DEBOLE

Manuel Neuer è tornato in campo dopo un lunghissimo stop ma a quasi 38 anni non sembra regalare più le certezze di una volta. In difesa non pare imperforabile e c'è anche la variante dei tanti infortunati da non sottovalutare.

© Sportmediaset

BARCELLONA

IL CAMMINO

L'eliminazione della passata edizione sembra un lontano ricordo. I blaugrana non entusiasmano come una volta ma sono di nuovo agli ottavi e pronti a sorprendere.

LA STELLA

Robert Lewandovski resta la grande certezza nonostante il misero bottino personale in Champions (un solo gol nel girone) ma uno come lui, nelle sfide da dentro-fuori, è meglio non trovarselo di fronte.

IL PUNTO DEBOLE

Manca il Camp Nou (sono in corso i lavori di ristrutturazione). A supporto del Barça non ci saranno i soliti 90mila spettatori. Al Montjuic, spesso neanche pieno, quasi non esiste il fattore campo e in Champions ogni piccolo dettaglio rischia di fare la differenza. Pesante l'assenza di Gavi. La squadra è giovane e alterna troppi alti e bassi.

© sportmediaset

ATLETICO MADRID

IL CAMMINO

Primo posto nel girone e secondo miglior attacco del torneo, quest'anno Simeone sembra tornato a fare sul serio. Certo il gruppo non era di livello eccelso, ma i Colchoneros hanno quasi passeggiato.

LA STELLA

Alvaro Morata (5 gol in 6 partite) non ha mai segnato così tanto in carriera. Il nuovo modulo (5-3-2) sembra esaltarlo e Griezmann è la spalla ideale per mantenere un rendimento finalmente da bomber.

IL PUNTO DEBOLE

Se in casa è un rullo compressore, in trasferta fa un po' di fatica e concede davvero tanto, come nelle ultime sfide con Barcellona e Athletic Bilbao. A sensazione l'Inter si dovrà guadagnare la qualificazione già in casa all'andata a San Siro.

© sportmediaset