Le lacrime del guardalinee Giallatini alla fine di Lipsia-Aston Villa: Rose lo consola

Alessandro Giallatini, assistente dell’arbitro Mariani in Lipsia-Aston Villa di Champions League, è scoppiato a piangere dopo il fischio finale. Il motivo? E' stata l'ultima partita di una lunga carriera che lo ha visto, tra le altre cose, far parte della terna arbitrale che nel 2020 ha diretto la finale di Champions League tra Bayern Monaco e Psg. Quando al termine della partita della Red Bull Arena le telecamere hanno inquadrato le lacrime del guardalinee italiano, in tanti si sono chiesti il motivo.