Lazio, Sarri: "Stasera era il vero Bayern. Il 2-0 ci ha tolto convinzione"

Il tecnico dopo l'eliminazione dalla Champions League: "Il divario tecnico c'è. Il bilancio è comunque positivo"

Maurizio Sarri commenta la sconfitta di Monaco di Baviera che costringe la sua Lazio a dire addio alla Champions League. "Dopo il secondo gol è iniziata un'altra partita. Il primo tempo è stato di buon livello. Loro questa sera erano il Bayern vero - ha spiegato il tecnico -. In questa competizione queste squadre tirano fuori tutto, eravamo riusciti a rimanere bene in partita. Eravamo dentro la partita, abbiamo anche avuto l'occasione per segnare e andare in vantaggio. L'1-0 non ci avrebbe tolto le speranze il 2-0 ci ha fatto rientrare negli spogliatoi con la delusione e con poca convinzione di poterla rimettere apposto".

Oltre all'occasione sprecata da Immobile, i rimpianti ci sono per la gara di andata. "Le occasioni all'andata c'erano state. Questo pensiero è da due settimane che mi sfiora venire qui con un altro risultato non avrebbe tolto certezze una volta preso gol. Poteva essere un'altra storia, ma il divario tecnico c'è - ha aggiunto Sarri - Un'altra intensità viene fuori perché c'è più tecnica, a livello di dati fisici i loro sono peggiori dei nostri".

Un bilancio di questa Champions League. "Il percorso in Champions è per forza positivo, con più vittorie che sconfitte. Tornare in Champions è ai limiti dell'impossibile, in campionato non siamo al massimo del nostro livello. Vedremo se riusciremo a risalire in classifica".

