Lazio, Inzaghi: "Faremo la nostra gara con grinta e voglia"

VERSO BAYERN-LAZIO

"Con l'andata purtroppo abbiamo compromesso il passaggio del turno"

Dopo la pesante sconfitta all'Olimpico negli ottavi di Champions, la Lazio si prepara ad affrontare il secondo round contro il Bayern con pochissime speranze. E Simone Inzaghi vuole sottolineare il percorso della sua squadra. "Sappiamo quanto abbiamo lavorato in questi anni per giocare partite del genere - ha spiegato -. Faremo la nostra gara con grinta e voglia contro il Bayern".

"Mi auguro di fare una partita di livello - ha continuato Inzaghi -. In Champions abbiamo fatto 3 trasferte con 3 pareggi a Bruges, San Pietroburgo e Dortmund". "Dobbiamo goderci fino in fondo una serata come quella di domani sera - ha aggiunto -. Spero possa ricapitare presto perché siamo molto ambiziosi".

"Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, di tornare negli ottavi - ha spiegato Inzaghi analizzando il 4-1 subito col Bayern -. Con l'andata purtroppo abbiamo compromesso il passaggio del turno". "Il Bayern è una squadra fortissima, hanno meritato tutti i trofei: dovremo giocare con corsa e determinazione - ha aggiunto -. Troveremo tantissime difficoltà, ma dobbiamo fare la nostra parte".

"L'ingresso in Champions mancava da tanti anni, dobbiamo centrarla con più continuità - ha aggiunto il tecnico della Lazio -. Ma sappiamo che quest'anno non sarà facile perché davanti a noi ci sono 5 corazzate più l'Atalanta".