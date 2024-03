Lazio eliminata, il ranking Uefa aggiornato: Italia ancora prima, Germania più vicina

LA CLASSIFICA

L'Italia ha perso il primo club in questa stagione europea: ne restano in corsa ancora sei

Brusca frenata per l'Italia nel ranking Uefa. Il ko della Lazio a Monaco di Baviera, con tanto di eliminazione dei biancocelesti dalla Champions League, non ha permesso di portare a casa punti pesanti in ottica 2024/2025. Più precisamente punti per blindare uno dei primi due posti, piazzamenti utili per portare alla prossima coppa dalle grandi orecchie anche il club piazzato al quinto posto in Serie A. L'Italia quindi resta a quota 15.571 con la Germania che la tallona da vicino (14.929). Il turno è favorevole all'Inghilterra, attualmente terza nella speciale classifica: gli inglesi, grazie al Manchester City in campo questa sera, possono accorciare anche contando pure sul bonus qualificazione: i Citizens, dopo il 3-1 dell'andata, sono praticamente certi del passaggio del turno.

Con l'uscita dei biancocelesti, l'Italia perde il primo club in questa stagione europea: attualmente restano in corsa Inter, Napoli, Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina. I giallorossi in particolare, sono coloro che al momento beneficerebbero in caso di Italia al secondo posto nel ranking: la truppa di De Rossi infatti, è attualmente quinta in campionato al pari del Lipsia in Bundesliga. Ricordiamo che vengono assegnati 2 punti in caso di singola vittoria, 1 in caso di pareggio e passaggio del turno dagli ottavi in poi.

RANKING UEFA: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1) Italia: 15.571

2) Germania: 14.929

3) Inghilterra: 13.875

4) Francia: 13.750

5) Spagna: 13.187