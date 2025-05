Lautaro: "Il campionato è andato, tristezza e amarezza, un'altra finale è un sogno"

Il Toro è rimasto in panchina a Como ed è stato preservato da Inzaghi proprio per la finale di Champions League. Lautaro Martinez ha ammesso la grande delusione per lo Scudetto conteso con il Napoli fino all'ultima giornata, ma finito alla squadra allenata da Antonio Conte: "Dentro di me c'è stata tristezza per i primi 2 giorni. Non mi piace perdere, poi adesso ormai il campionato è andato via". L'argentino pensa già però alla partita più importante della stagione: "Non abbiamo tempo, ma solo tempo per lavorare e preparare bene questa gara. Giocare un'altra finale è un sogno. Bisogna tirare fuori tutto. Dal primo all'ultimo da chi è in campo a chi va in tribuna. Dobbiamo essere positivi e lasciare indietro quello che successo e pensare solo a questa partita. Per me vincere sarebbe una cosa importantissima, lo voglio con tutto il mio cuore. Per me, per la mia famiglia, per tutto quello che ho passato da piccolo. E specialmente per tutta la gente dell’Inter, per questo grande club che mi ha adottato dal primo giorno. Noi siamo consapevoli del posto in cui siamo e della maglia che rappresentiamo. Questa gara per noi sarà importantissima e dovremo giocare col cuore e con la testa".