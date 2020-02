L'amico di famiglia: "Haaland concepito nello spogliatoio"

LA CURIOSITA'

Erling Haaland non finisce di stupire e la doppietta al Psg è solo l'ultima grande impresa del baby-prodigio, i cui numeri sono sempre più da record. Il pallone nel destino, come rivelato dall'ex calciatore e amico di famiglia Jan Aage Fjortoft, ora commentatore per una Tv norvegese. "Erling? Che vi aspettavate da uno che è stato concepito in uno spogliatoio?“ l'aneddoto svelato in diretta. Un concepimento avvenuto durante un rapporto consumato nello spogliatoio del Leeds. Le pagelle di Borussia-Psg: Haaland super, Verratti c'è

Fjortoft ha giocato con Haaland senior sia in Inghilterra che in Nazionale (entrambi affrontarono l’Italia ai Mondiali di USA ’94, ndr) e tra i due è nata una bella amicizia durata nel tempo. E tra le confidenze, quella più curiosa è senza dubbia questa sul concepimento del nuovo fenomeno del calcio mondiale. Un retroscena singolare che conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, come Haaland sia davvero un predestinato.

