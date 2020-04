La Uefa fissa la data per la finale di Champions League: il 29 agosto

C'è una nuova data per la finale di Champions League: l'Uefa ha cerchiato sul calendario sabato 29 agosto. Partita che si giocherebbe sempre allo stadio Ataturk di Istanbul. La volontà di tutti è quella di portare a termine la competizione, ma è ancora incerta la formula. Si sta lavorando su partite secche e final four, ma tutto dipenderà da come evolverà la pandemia mondiale covid-19. L'idea è quella di riprendere a giocare entro fine luglio o i primi di agosto per poi arrivare alla finale prima di settembre. Discorso simile anche per l'Europa League.