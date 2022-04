La proposta di Al-Khelaifi: "Apertura stile Super Bowl per la Champions League"

L'idea

Per aumentare la spettacolarità proposto un match inaugurale per la Champions, con spettacolo annesso

Al-Khelaifi, il principale oppositore della Super League, presidente del Psg e dell'European Club Association (Eca), ha in mente un nuovo progetto per rilanciare l'appeal della Champions League, di cui è diventato una sorta di padrino. L'idea sarebbe quella di organizzare una cerimonia di apertura per ogni edizione della regina delle competizioni calcistiche europee, per creare un evento, sul modello utilizzato da alcuni sport statunitensi, come il football americano. Il riferimento è al Super Bowl e "agli Stati Uniti in generale" che "hanno questo spirito, questa creatività e questo senso dell'intrattenimento" ha spiegato lo sceicco del Qatar alla rivista "The Athletic." Getty Images

In particolare l'idea sarebbe quella di introdurre una partita inaugurale speciale, all'interno della quale inserire lo show. L'intento è quello di aumentare la spettacolarità attorno alla Champions League, per battere ogni tentativo di sorpasso della Super League, tornata in questi giorni sotto ai riflettori per una polemica dello stesso Al-Khelaifi con il presidente Agnelli e gli altri sostenitori di quello che avrebbe voluto essere il nuovo format continentale.

Vedi anche Calcio estero Super Lega, Al-Khelaifi rivela: "Ho rifiutato 400 milioni, quei tre club non hanno speranze"