La profezia di Paolo Rossi: "Juve, la vinci 4-1"

12/03/2019

Pablito è uno che si ascolta sempre con attenzione. E anche il suo parere su Juventus-Atletico è prezioso in questa marcia di avvicinamento alla grande notte. Ecco dunque le idee di Paolo Rossi sulla partita, espresse durante la trasmissione radiofonica "Maracanà" su RMC Sport: "Ci vorrà un'impresa per la Juventus, che dovrà giocatore con tutto l'orgoglio che ha. Nessuna squadra è imbattibile. Dybala fuori sarebbe un peccato: già mancano Douglas Costa e Cuadrado, i due che creano superiorità. La squadra non deve essere scriteriata, ma deve fare la partita da subito, deve far sentire che si gioca in casa e la propria prestanza fisica. Il pubblico sarà un’arma in più. Un pronostico? Sono sempre positivo, dico un 4-1 ricco di speranza. Il vero obiettivo è la Champions. Non sarebbe un fallimento se perdesse, ma la Juve che si è messa sullo stesso piano delle squadre più importante punta a quello".

Molto interessante anche il ragionamento tattico su Dybala: "E’ un peccato non vederlo vicino alla porta. Abbiamo la cattiva abitudine che se non segna per 2-3 giornate, creiamo un caso. Non mi sembrava fosse un caso, Allegri fa le sue scelte. Bernardeschi? Farà giocare lui, ma Dybala è un’arma importante, anche a partita in corsa. Crea cose importanti, mi piace molto e mi dispiace, perché è un talento che ha avuto difficoltà. Tutti devono contribuire a qualcosa d’importante. Allegri fa bene a chiedere il 110% da tutti. Serve tirare fuori l’anima. E’ una partita difficile, nonostante manchino Diego Costa e Filipe Luis, ma è una squadre forte. Se la Juve ribalta il risultato, compie un’impresa".