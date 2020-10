La moviola di Juve-Barcellona: Var infallibile sui fuorigioco ma il fallo di Bernardeschi...

Graziano Cesari analizza gli episodi da moviola di Juventus-Barcellona a Pressing Champions League. A partire dai tre gol di Morata annullati dal Var: "Al 15' Morata prova ad anticipare il movimento ed è proprio quella frazione di secondo che è importantissima, con la sua spalla che è oltre i difensori del Barcellona. Così come al 30', sempre su assist di Cuadrado, è in fuorigioco per mezza figura, ben più visibile. Infine l'ultimo, dove Morata è fermo e di pochi centimetri in fuorigioco. Situazioni oggettive ma il giocatore della Juve è anche molto sfortunato".