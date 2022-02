L'Inter verso il Liverpool: due ballottaggi e una certezza per Inzaghi

Edin Dzeko, questa la certezza di Simone Inzaghi. Alla vigilia della sfida titanica contro il Liverpool di Salah, Manè, Jota, Firmino (chi più ha più ne metta), nell'attacco dell'Inter l'intoccabile è il bosniaco che nelle notti di Coppa, quando servono le firme pesanti, ha quasi sempre risposto presente. Se poi al suo fianco ci sarà Sanchez - come sembra - ho se invece verrà ribadita fiducia a Lautaro più che capirlo/saperlo potremo magari intuirlo (non facile anche questo però) dalla conferenza stampa della vigilia del tecnico nerazzurro. Se a centrocampo il sostituto di Barella (squalificato anche al ritorno) è Vidal, l'altro ballottaggio del tutto a sorpresa potrebbe invece riguardare De Vrij/D'ambrosio: dando per scontata la presenza dal primo minuto di Bastoni (la certezza però arriverà solo dall'allenamento odierno, ma tutto porta in questa direzione), esiste la possibilità che sia Skriniar quello chiamato a spostarsi al centro della difesa lasciano il lato destro a D'Ambrosio. Ipotesi o punti interrogativi buoni per incalzare Inzaghi che da buona punta non ha però scordato l'arte del dribbling. Alle 13.45 la conferenza.