Juventus, Thiago Motta verso il Psv: "Partita più importante della stagione, non giocheremo per il pareggio"

La Juventus è pronta ad affrontare il PSV con l'obiettivo di difendere il 2-1 dell'andata e prendersi gli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Thiago Motta è reduce da quattro vittorie consecutive e per il match del Philips Stadion il tecnico dovrebbe puntare ancora tutto su Kolo Muani come riferimento offensivo. Rispetto al successo sull'Inter dovrebbero rivedersi dal 1' Locatelli e Yildiz, possibile chance da titolare anche per il rientrante Cambiaso. L'allenatore ha comunque preferito non sbilanciarsi: "Tutti quelli che sono a disposizione possono iniziare la partita, o dare una mano a gara in corso - le sue parole in conferenza -. Raggiungere gli ottavi è un obiettivo, questa è sicuramente la partita più importante della stagione fin qui. Pareggio? Ne abbiamo fatti tanti quest'anno, ma non ci siamo mai accontentati. Non giochiamo mai per pareggiare, anche se ci basterebbe".