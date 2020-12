Juventus, Ronaldo raggiunge i 750 gol in carriera

Dopo il turno di riposo contro il Benevento, Cristiano Ronaldo è rientrato in Champions League andando subito a segno e centrando un nuovo record: i 750 gol in carriera. La rete contro la Dinamo Kiev infatti si somma alle altre 74 segnate con la Juventus, alle 450 col Real Madrid, alle 118 col Manchester United, al 102 col Portogallo e alle 5 con lo Sporting Lisbona. Il portoghese allunga ulteriormente anche nel computo dei gol totali segnati in Champions: 132.