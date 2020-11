Juventus, rifinitura in vista del Ferencvaros: Pirlo ritrova Chiellini

Andrea Pirlo si prepara ad affrontare il Ferencvaros in Champions League con qualche dubbio di formazione, ma una carta in più da giocare. La Juventus ritrova infatti Giorgio Chiellini, tornato ad allenarsi con il resto del gruppo nell'allenamento di rifinitura prima della partenza per l'Ungheria. Il tecnico bianconero avrà dunque nuovamente a disposizione uno dei leader della squadra, a due settimane dall'infortunio muscolare alla coscia destra che lo aveva costretto ad abbandonare la sfida con la Dinamo Kiev.