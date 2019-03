Juventus, la Uefa apre un'inchiesta su Cristiano Ronaldo per il gesto degli huevos

18/03/2019

Il gesto di Cristiano Ronaldo in risposta a Diego Simeone al termine della clamorosa rimonta della Juventus contro l'Atlético Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League rischia di costare caro al fenomeno portoghese. La Uefa ha infatti aperto ufficialmente un'inchiesta per "condotta impropria" nei confronti di CR7, che rischia di essere penalizzato, multato o squalificato per l'episodio avvenuto lo scorso 12 marzo.