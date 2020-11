Juventus, infortunio per Demiral: salta almeno la sfida col Ferencvaros

La Juventus dovrà fare a meno di Merih Demiral per almeno dieci giorni. Il difensore turco è stato sottoposto a risonanza magnetica presso il J|Medical che ha evidenziato un quadro di elongazione del muscolo ileopsoas di destra. I tempi di recupero stimati sono di circa 10 giorni. Per Demiral, titolare contro il Cagliari a fianco di De Ligt, niente sfida di Champions League contro il Ferencvaros e trasferta col Benevento in campionato.