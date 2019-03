Juventus, Cristiano Ronaldo a rischio squalifica in Champions

14/03/2019

Il timore squalifica in Champions League dopo l'euforia per Cristiano Ronaldo: la Uefa infatti aprirà un'indagine in base alle immagini televisive acquisite per analizzare l'esultanza del portoghese a fine partita, con le mani all'altezza dei testicoli. Il fuoriclasse della Juventus rischia una multa come Simeone, a meno che il gesto non venga considerato un gesto irridente verso i tifosi avversari: in quel caso arriverebbe la squalifica.