Juventus-Barcellona, tre gol annullati a Morata

Inizio di stagione davvero particolare per Alvaro Morata, che continua a ‘litigare’ con il VAR. Dopo le reti annullate in campionato contro Crotone e Verona, l’attaccante spagnolo nella sfida di Champions League contro il Barcellona si è visto infatti annullare la bellezza di tre gol nella stessa partita, due nel primo tempo e uno nella ripresa, tutti per fuorigioco. Un episodio analogo a quello che ha visto protagonista Ciccio Caputo in Spezia-Sassuolo, gara della seconda giornata di Serie A. Quando si dice questione di centimetri…