Juve, Sarri: "Venuti fuori bene nel secondo tempo"

QUI JUVE

Maurizio Sarri è soddisfatto per il successo contro il Bayer Leverkusen. "Non erano facili da affrontare, nel secondo tempo loro sono calati e noi siamo venuti fuori bene - ha spiegato il tecnico della Juve - Abbiamo fatto una buona partita e creato tante occasioni, mentre non abbiamo concesso niente". Sulla scelta di Bernardeschi: "L'ho visto bene in allenamento e dovevo far riposare Ramsey".

La Juve ha ritrovato una grande impermeabilità in difesa, tanto da non concedere tiri nello specchio ai tedeschi. "Abbiamo giocato al di là del reparto - ha aggiunto Sarri -, Cuadrado sta facendo il ruolo, De Ligt sta crescendo, meglio come reparto, gli avversari facevano grande possesso palla ma gli è mancato qualcosa negli ultimi 20 metri".

Cuadrado sta crescendo a vista d'occhio come terzino. "Sta facendo nei tempi e nei modi giusti, è stato ordinato, non ci ha mai scomposto, deve solo migliorare nella fase difensiva globale ed individuale. Lavorando con Barzagli migliorerà".

Ora c'è l'Inter. "Da domani li studiamo e vediamo tutte le partite". Da scegliere il partner di CR7: "Gonzalo ha fatto benissimo, Dybala ha fatto bene sabato, Ronaldo non bene nel primo ma nel secondo è stato molto più partecipe".

