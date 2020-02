Juve, Sarri recupera anche Khedira: col Lione convocato anche Douglas Costa

Tutti abili e arruolabili: la Juve vola infatti a Lione al gran completo, con pure la sorpresa Douglas Costa. Questo quanto emerso dall'allenamento di rifinitura dei bianconeri alla vigilia della trasferta di Champions in Francia e dalla lista dei convocati successivamente diramata. Questa mattina Sarri ha infatti potuto contare su tutti i suoi uomini (ad esclusione naturalmente del lungodegente Demiral, fuori fino alla fine della stagione per la rottura del legamento crociato). Allenamento in gruppo anche per Khedira, pienamente a disposizione quindi per il match contro la squadra di Garcia. Douglas Costa ha invece svolto il riscaldamento con i compagni ma poi non ha partecipato al resto della seduta collettiva: a sorpresa il brasiliano è però partito con la squadra, regolarmente inserito tra 22 convocati.