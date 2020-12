Juve, Pirlo soddisfatto: "Vittoria importante per il nostro cammino"

QUI JUVE

Dopo il tris della Juve al Camp Nou, Andrea Pirlo è molto soddisfatto della prestazione e del passaggio agli ottavi da primo nel girone. "Vincere così era importante per noi e per il nostro cammino - ha spiegato il tecnico della Juve -. Dovevamo continuare il secondo tempo dell'altra sera nel derby e quando si entra in campo con questa determinazione i valori in campo si vedono". "CR7 anche in difesa? Ci tenevamo tutti a fare una grande prova, soprattutto lui contro il suo eterno rivale. Siamo davvero soddisfatti", ha aggiunto. Getty Images

"Avevamo preparato la partita per avere superiorità in mezzo al campo, con due mezzale pronte a inserirsi - ha continuato Pirlo analizzando la gara -. Sapevamo che loro soffrivano questi inserimenti e i giocatori sono stati bravi a interpretare bene a livello tattico la partita e a sfruttare tutte le occasioni che ci hanno concesso". Poi qualche considerazione sul rendimento altalenante della squadra in campionato: "Non è facile recuperare quando ci sono tante partite. Quando ci sono gare del genere è più semplice caricarsi, ma non dobbiamo perdere di vista il campionato. Col Genoa dobbiamo essere concentrati ancora come stasera. E' un obbligo".