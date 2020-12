Juve, la notte di Chiesa: incontenible a destra

IL PROTAGONISTA

Cristiano Ronaldo si è preso i titoli per il 750.esimo gol in carriera, ma nella notte dello Juventus Stadium il vero protagonista è stato Federico Chiesa. Primo gol in bianconero, ma non solo: l'ex Fiorentina sulla fascia destra è stato semplicemente imprendibile. Una spina nel fianco della difesa della Dinamo Kiev e finalmente una prova davvero convincente agli ordini di Pirlo. Tanto che il giovane ci ha messo lo zampino anche nelle reti segnate da CR7 e Morata.

Tutto facile con la Dinamo Kiev, ma si può pensare che quella di ieri sia stata la serata della consacrazione per Chiesa. O almeno un altro step importante nella sua carriera, la scintilla per accendersi definitivamente e brillare anche con la maglia della Juve dopo un inizio di pochi alti e molti bassi.

Un gol importante e anche a suo modo storico visto che entri in un club fatto per pochissimi, quello di padri e figli in gol nella massima competizione europea. Papà Enrico aveva segnato il suo primo gol contro lo Sparta Praga nel 1997-1998. Con loro ci sono i Kluivert, i Thuram, gli Ayew e gli Zahovic.