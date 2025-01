Juve, Koopmeiners: "La vittoria col Milan ci ha dato fiducia, devo far meglio"

Alla vigilia della gara di Champions col Bruges, insieme a Thiago Motta in conferenza stampa si è presentato Teun Koopmeiners "Sarà una serata bellissima, vogliamo vincere - ha dichiarato il centrocampista della Juve -. Dobbiamo fare bene con la palla e difendere con aggressività". "Loro metteranno in campo tanta energia, ma abbiamo fiducia - ha aggiunto -. La mia posizione? Ho parlato prima della partita con il mister, vogliamo che i centrocampisti siano più vicini per giocare di più con la palla". "Contro il Milan è andata bene e la vittoria ci ha dato fiducia anche per domani - ha proseguito -. Nelle ultime partite siamo stati più aggressivi, ora dovremo continuare così".