Juve, Dybala e Chiellini lavorano in gruppo: la convocazione per il Villarreal è più vicina

Due buone notizie per il tecnico della Juve Max Allegri alla ripresa degli allenamenti all'indomani della vittoria di Marassi contro la Sampdoria. Paulo Dybala e Giorgio Chiellini hanno svolto la maggior parte dell'allenamento con i compagni che non hanno giocato (lavoro di scarico e piscina per chi è sceso in campo). L'attaccante argentino e il capitano bianconero vanno dunque verso la convocazione per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Villarreal, in programma mercoledì alle 21 allo Stadium. All'andata in Spagna è finita 1-1.

Getty Images